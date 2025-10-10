FC 26 | Evoluzione Difesa Brillante | Trasforma il Tuo DC in una Muraglia Insormontabile!
È stata rilasciata un’evoluzione di lusso per i difensori centrali! L’EVO “Difesa Brillante” è il modo perfetto per potenziare il tuo DC fino a 84 OVR, con un focus maniacale su Difesa, Fisicità e l’aggiunta di PlayStyle essenziali. Questa Evoluzione richiede un piccolo investimento in crediti, ma il risultato è un difensore centrale potenziato e solido! Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: 10.000 Crediti o 200 FC Points.. Disponibilità: Circa 21 giorni.. Requisiti del Giocatore Base: Posizione: Difensore Centrale (DC). GEN max: 80. Velocità max: 84. N° stili di gioco max: 5. Rarità: Tour mondiale fuoricl. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: evoluzione - difesa
