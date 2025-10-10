Favori tra magistrati e società | che cos'è l'inchiesta Clean 2 in cui è indagato il pm Mario Venditti
Clean 2 è un filone dell'inchiesta più ampia chiamata Clean. Se quest'ultima puntava a ricostruire la rete dei rapporti interni al cosiddetto "sistema Pavia", Clean 2 sposta il focus all’esterno: sui legami economici tra magistrati e società private che collaboravano con gli uffici giudiziari. Al centro di questa seconda parte dell’inchiesta c’è Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia e pm nel caso Garlasco. Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
