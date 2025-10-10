Fatti ammonire e azzeriamo i tuoi debiti di gioco la proposta degli strozzini di Fagioli Ecco come ha risposto l’ex centrocampista della Juve

L’indagine era nata da un traffico di droga, ma ora sembra più uno spin-off dell’inchiesta sulle scommesse illegali in Serie A. La scoperta della squadra mobile di Torino fatta insieme a Dda e Sisco, anche tramite i racconti dei giocatori coinvolti, è di un sistema complesso e strutturato di scommesse illegali nel torinese. Tutto girava intorno all’ex Eurobet di Trofarello, nella provincia del capoluogo piemontese, con gli ex gestori Stefano Larica, 40 anni, e Michela Tartaglione, 37, che ora sono sottoposti a obbligo di firma. Comandavano un totale di quindici persone agendo da «master» e servendosi di intermediari che si rapportavano con gli scommettitori finali. 🔗 Leggi su Open.online