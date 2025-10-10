Fateci sapere come è morta l' orsa F32

Trentotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come era prevedibile, il caso dell’orsa F32, trovata morta lo scorso marzo in Val di Sole e la cui vicenda è stata coperta da segreto istruttorio fino all’archiviazione della Procura di Trento dei giorni scorsi, non è rimasta a sedimentare e dal mondo animalista c’è già chi si è mosso.Animalisti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fateci - sapere

Cerca Video su questo argomento: Fateci Sapere 232 Morta