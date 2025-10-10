Fasano-Locorotondo | incidente sulla statale 172-dir coinvolte auto e un furgone In serata

Noinotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In particolare le conseguenze sono state per due automobili e un furgone che trasportava frutta secca, non poca della quale è finita sulla sede stradale. I conducenti delle auto sono stati soccorsi dal personale del 118, il guidatore del furgone ha riportato lievi conseguenze. —– Da vivilastrada.it: Spaventoso incidente sulla SS.172 dir Locorotondo- Fassno, sul posto diverse ambulanze. Coinvolte cinque vetture e un camion. Vigili del Fuoco di Putignano del turno A a rilevare il sinistro i carabinieri del nucleo Radiomobile di Monopoli – l’Anas per la messa in sicurezza della sede stradale. L'articolo Fasano-Locorotondo: incidente sulla statale 172-dir, coinvolte auto e un furgone In serata proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

fasano locorotondo incidente sulla statale 172 dir coinvolte auto e un furgone in serata

© Noinotizie.it - Fasano-Locorotondo: incidente sulla statale 172-dir, coinvolte auto e un furgone In serata

In questa notizia si parla di: fasano - locorotondo

fasano locorotondo incidente stataleLocorotondo, brutto frontale sulla statale: coinvolte due auto e un camioncino - Sopraggiunti sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco, Uomo Duemila ed ... Come scrive agorablog.it

fasano locorotondo incidente stataleGrave incidente sulla SS.172: cinque auto coinvolte e diversi feriti sulla Locorotondo- Fasano - L’impatto ha provocato diversi feriti, subito soccorsi dalle sei ambulanze del 118 ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Fasano Locorotondo Incidente Statale