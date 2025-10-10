Fasano-Locorotondo | incidente sulla statale 172-dir coinvolte auto e un furgone In serata
In particolare le conseguenze sono state per due automobili e un furgone che trasportava frutta secca, non poca della quale è finita sulla sede stradale. I conducenti delle auto sono stati soccorsi dal personale del 118, il guidatore del furgone ha riportato lievi conseguenze. —– Da vivilastrada.it: Spaventoso incidente sulla SS.172 dir Locorotondo- Fassno, sul posto diverse ambulanze. Coinvolte cinque vetture e un camion. Vigili del Fuoco di Putignano del turno A a rilevare il sinistro i carabinieri del nucleo Radiomobile di Monopoli – l’Anas per la messa in sicurezza della sede stradale. L'articolo Fasano-Locorotondo: incidente sulla statale 172-dir, coinvolte auto e un furgone In serata proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: fasano - locorotondo
Grave incidente sulla SS.172: cinque auto coinvolte e diversi feriti sulla Locorotondo- Fasano - X Vai su X
La BCC Locorotondo è partner della mostra personale di pittura di Claudio Verganti, intitolata “L’Armonia dei Colori”, ospitata presso i Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” di #Fasano. Al vernissage, svoltosi lo scorso 3 ottobre, sono intervenuti l’artis - facebook.com Vai su Facebook
Locorotondo, brutto frontale sulla statale: coinvolte due auto e un camioncino - Sopraggiunti sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco, Uomo Duemila ed ... Come scrive agorablog.it
Grave incidente sulla SS.172: cinque auto coinvolte e diversi feriti sulla Locorotondo- Fasano - L’impatto ha provocato diversi feriti, subito soccorsi dalle sei ambulanze del 118 ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it