In particolare le conseguenze sono state per due automobili e un furgone che trasportava frutta secca, non poca della quale è finita sulla sede stradale. I conducenti delle auto sono stati soccorsi dal personale del 118, il guidatore del furgone ha riportato lievi conseguenze. —– Da vivilastrada.it: Spaventoso incidente sulla SS.172 dir Locorotondo- Fassno, sul posto diverse ambulanze. Coinvolte cinque vetture e un camion. Vigili del Fuoco di Putignano del turno A a rilevare il sinistro i carabinieri del nucleo Radiomobile di Monopoli – l’Anas per la messa in sicurezza della sede stradale. L'articolo Fasano-Locorotondo: incidente sulla statale 172-dir, coinvolte auto e un furgone In serata proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

