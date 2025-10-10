FarWest nelle cucine di Autogrill | l’inchiesta sul lato nascosto del colosso della ristorazione – La clip di anteprima

FarWest entra nelle cucine di Autogrill per vedere con i propri occhi cosa accade dietro il banco. L’inviato Andrea Sceresini porta ad analizzare alcuni prodotti serviti ai clienti, da cui emergono, si legge nel comunicato, “grandi criticità delle condizioni igieniche”. Tra immagini esclusive, test di laboratorio e testimonianze dirette, FarWest svela il “lato nascosto del colosso della ristorazione italiana”. La trasmissione, in onda venerdì 10 ottobre alle 21.25 su Rai3 avrà poi un’inchiesta sulle tracce degli antagonisti, in particolare sulle manifestazioni del 7 ottobre, tra le tensioni che si sono verificate a Bologna e un viaggio tra gli studenti dell’università La Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - FarWest nelle cucine di Autogrill: l’inchiesta sul “lato nascosto del colosso della ristorazione” – La clip di anteprima

In questa notizia si parla di: farwest - cucine

