FarWest caso Garlasco con Selvaggia Lucarelli e l’avvocato De Rensis
Dopo l’esordio della scorsa settimana, torna questa sera, venerdì 10 ottobre, FarWest, il programma di inchiesta e approfondimento condotto da Salvo Sottile, in onda in prima serata alle 21.25 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 10 ottobre 2025. La trasmissione riparte da un’inchiesta esclusiva sul mondo delle aree di servizio autostradali. Sottile raccoglie le testimonianze di dipendenti che denunciano turni massacranti, condizioni igieniche precarie e alimenti serviti oltre la data di scadenza. Altra inchiesta sarà sulle tracce degli antagonisti, in particolare sulle manifestazioni del 7 ottobre, tra le tensioni che si sono verificate a Bologna e un viaggio tra gli studenti dell’università La Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
