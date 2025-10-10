Farmaci e auto spingono l’economia italiana ma l’industria ora è in crisi
Nel mese di agosto 2025, secondo i dati diffusi dall’Istat, l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato un calo del 2,4% rispetto a luglio. Nella media del trimestre giugno-agosto si osserva una diminuzione dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti, confermando una fase di rallentamento per l’industria italiana dopo due mesi di crescita moderata. Rispetto ad agosto 2024, l’indice generale segna un -2,7%, con 20 giornate lavorative contro le 21 dell’anno precedente. Si tratta di una contrazione che interessa tutti i principali comparti produttivi, seppure con intensità diverse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: farmaci - auto
Cosa cambia per il Made in Italy con i dazi al 15% per le esportazioni negli Usa. La guida su auto, farmaci, alimentare, siderurgia
Dazi, cosa cambia con accordo Usa-Ue: il punto su auto, farmaci, energia
Dazi Usa, cosa cambia per auto, farmaci e prodotti alimentari made in Italy
Auto ariete sfonda la vetrina della farmacia della piazza nel cuore della notte: bottino di 5mila euro VIDEO - facebook.com Vai su Facebook