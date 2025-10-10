Farmaci | colite ulcerosa risultati positivi a 48 settimane per guselkumab sottocute
(Adnkronos) – In pazienti adulti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave l'impiego di guselkumab somministrato per via sottocutanea come terapia di induzione e di mantenimento ha portato a remissione clinica ed endoscopica clinicamente significativi, rispettivamente nel 36,7% e 25% dei casi. Sono i principali risultati a 48 settimane dello studio di fase 3 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: farmaci - colite
Farmaci: colite ulcerosa, risultati positivi a 48 settimane per guselkumab sottocute - In pazienti adulti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave l'impiego di guselkumab somministrato per via sottocutanea come terapia di induzione e di mantenimento ha portato a remissione clinica ... Come scrive adnkronos.com
Farmaco colite ulcerosa, arriva ok AIFA/ Sollievo dai sintomi più invalidanti della malattia - Il nuovo farmaco approvato dall'AIFA contro la colite ulcerosa permette di migliorare la qualità della vita a chi è affetto dalla malattia. ilsussidiario.net scrive