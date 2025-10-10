faranno un nuovo San Siro
2025-09-30 09:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato il vendita, per 197 milioni di euro del Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) A Inter e Milan, nuovi proprietari dello storico locale Quello demolirà quasi interamente costruirne uno nuovo e trasformarlo nel suo nuovo motore economico, con un investimento complessivo previsto di 1,2 miliardi di euro. Dopo anni di tentativi per acquisire lo spazio pubblico in cui si trova lo stadio, disaccordi e trattative con le istituzioni politiche e anche valutata la possibilità di creare due impianti singolarmente, San Siro è ora di proprietà di Inter e Milan, entrambi club guidati da fondi americani: rispettivamente Oaktree e RedBird Capital. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
San Siro, arriva il primo ricorso al Tar contro la delibera di vendita: “Fermiamo il saccheggio del quartiere” - L'Associazione Gruppo Verde San Siro ha annunciato che nei prossimi giorni depositerà il primo ricorso al Tar contro la delibera del 29 settembre sulla ... Da fanpage.it
“San Siro venduto con un imbroglio”/ Il Fatto: “Comune si è fidato delle stime sbagliate di Milan e Inter” - Secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano, il Comune di Milano si sarebbe fidato delle stime di Milan e Inter, sbagliate, nella vendita di San Siro ... ilsussidiario.net scrive