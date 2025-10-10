faranno un nuovo san siro

2025-09-30 09:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato il vendita, per 197 milioni di euro del Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) A Inter e Milan, nuovi proprietari dello storico locale Quello demolirà quasi interamente costruirne uno nuovo e trasformarlo nel suo nuovo motore economico, con un investimento complessivo previsto di 1,2 miliardi di euro. Dopo anni di tentativi per acquisire lo spazio pubblico in cui si trova lo stadio, disaccordi e trattative con le istituzioni politiche e anche valutata la possibilità di creare due impianti singolarmente, San Siro è ora di proprietà di Inter e Milan, entrambi club guidati da fondi americani: rispettivamente Oaktree e RedBird Capital. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

