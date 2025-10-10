Fara Gera d’Adda guida il ciclomotore | Patente? Mai avuta Multa di 5.100 euro

IL CASO. Fermato dalla polizia locale in via Locatelli. Nei guai anche un 70enne che aveva la patente sospesa da 10 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

