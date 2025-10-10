Fantacampionato Atalanta | i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata
Da Krstovic a Pasalic: i 5 giocatori della Dea che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: fantacampionato - atalanta
I voti di Atalanta-Como al fanta: Paz più di Lookman! La scelta su Krstovic, Samardzic come Hien e male Morata shorturl.at/t5JQs Con quali non siete d'accordo? - facebook.com Vai su Facebook
L'#Atalanta vince in rimonta sul Club Brugge grazie ad un gol nel finale di Mario #Pasalic Fondamentale anche Samardzic con il suo assist ed il suo precedente gol su rigore - X Vai su X
Fantacampionato, Bologna: i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata - Da Orsolini a Moro: i 5 giocatori che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione ... Riporta msn.com
Fantacampionato, Atalanta: i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata - Da Krstovic a Pasalic: i 5 giocatori della Dea che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione ... Secondo msn.com