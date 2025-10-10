Fai | due aperture in centro storico

Tornano in questo fine settimana le Giornate Fai d’Autunno, l’evento diffuso che ogni anno invita alla scoperta dei luoghi ‘segreti’ del territorio che aprono eccezionalmente le porte. Forlì partecipa con due luoghi fuori dal comune, accessibili grazie alla Delegazione Fai e al Gruppo Fai Giovani. Palazzo Prati Savorelli (foto), in corso Diaz, disvela la sede dell’Istituto Prati e la preziosa quadreria che custodisce: una collezione privata d’arte tra le più importanti della Romagna fino alla seconda guerra mondiale, poi danneggiata dai bombardamenti e oggi restituita al suo antico splendore; tra i capolavori una Madonna col Bambino dell’ambito del Palmezzano, una Sacra Famiglia con San Giovannino attribuita a Carlo Maratta e un inedito dipinto di Guido Cagnacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fai: due aperture in centro storico

