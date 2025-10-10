Fagioli e le scommesse la rivelazione del centrocampista | Mi era stato proposto di prendere un giallo ma non ho assolutamente accettato perché contrario alla mia etica

Fagioli e le scommesse, la rivelazione del centrocampista: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore della Juve. Una proposta agghiacciante, un tentativo di combine che svela i retroscena più oscuri del caso scommesse. Dalle dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, emergono nuovi, inquietanti dettagli sulla pressione subita quando era caduto nel tunnel del gioco illegale. Come riporta Il Corriere di Torino, la maxi-inchiesta partita dalle sue parole ha portato a nuovi, importanti sviluppi. È stato lo stesso Fagioli, oggi alla Fiorentina, a raccontare agli inquirenti il tentativo di coinvolgerlo in una frode sportiva per saldare i suoi debiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fagioli e le scommesse, la rivelazione del centrocampista: «Mi era stato proposto di prendere un giallo ma non ho assolutamente accettato perché contrario alla mia etica»

