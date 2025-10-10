Grosseto, 10 ottobre 2025 – Si vota domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo presidente della Regione Toscana e i consiglieri. Grosseto e provincia sono pronte alle operazioni di voto che si svolgeranno nei seggi sparsi nel capoluogo e in tutti i comuni. Ecco il fac simile della scheda della circoscrizione di Grosseto e provincia. Ecco il fac simile della scheda elettorale. Per votare occorre presentarsi al proprio seggio (il numero è riportato sulla tessera elettorale) muniti della tessera elettorale e di un documento d’identità (carta d’identità o altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione o da un ordine professionale, purché munito di fotografia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fac simile scheda elettorale di Grosseto alle regionali in Toscana 2025. I candidati in corsa