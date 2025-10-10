fabrizio moro torna nei club con il tour non ho paura di niente live 2026

Fabrizio Moro torna in tour con Non ho paura di niente live 2026, anteprima a Roma e poi molte date nei principali club italiani. Fabrizio Moro torna in tour nel 2026 con Non ho paura di niente live 2026. Il tour prenderà il via con un’anteprima il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà poi da ottobre 2026 nei principali club italiani. In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che saranno contenuti nel suo nuovo album di inediti Non ho paura di niente (BMG), in uscita il 14 novembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

