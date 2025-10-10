Fabio Capello svela | Ronaldo? L’ho mandato via dal Real perché non voleva dimagrire

Fabio Capello racconta il retroscena dell’addio di Ronaldo il Fenomeno al Real Madrid. Intervenendo all’ottava edizione del Festival dello sport di Trento, in corso fino a domenica, in dialogo con Giovanni Floris, giornalista e conduttore televisivo fresco di patentino Uefa-B a Coverciano, l’ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera. “ Nello spogliatoio c’è un discorso psicologico e bisogna capire l’importanza dei leader che hai a disposizione. Il leader non deve essere per forza il giocatore più importante, ma uno che ha carisma. C’è il leader che trascina la squadra in campo e ci sono i leader negativi: sono i più pericolosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

