Fabio Capello svela | Ronaldo? L’ho mandato via dal Real perché non voleva dimagrire
Fabio Capello racconta il retroscena dell’addio di Ronaldo il Fenomeno al Real Madrid. Intervenendo all’ottava edizione del Festival dello sport di Trento, in corso fino a domenica, in dialogo con Giovanni Floris, giornalista e conduttore televisivo fresco di patentino Uefa-B a Coverciano, l’ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera. “ Nello spogliatoio c’è un discorso psicologico e bisogna capire l’importanza dei leader che hai a disposizione. Il leader non deve essere per forza il giocatore più importante, ma uno che ha carisma. C’è il leader che trascina la squadra in campo e ci sono i leader negativi: sono i più pericolosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: fabio - capello
Fabio Capello in vista della prossima Serie A: «A casa Inter si pensa alle rifiniture, a casa Milan siamo ancora ai lavori in corso»
Vlahovic al Milan, perché proprio lui? Il motivo riguarda Leao: ce lo spiega Fabio Capello
eFootball Accoglie Fabio Capello Nel Roster Ufficiale Degli Allenatori
“CON LE UNGHIE”: CAPELLO PARLA DI LEAO Ai microfoni di TMW al Festival dello Sport Gazzetta, Fabio #Capello ha parlato così di #Leao - X Vai su X
Steven Gerrard, ospite al podcast di Rio Ferdinand, con un’onestà intellettuale sconcertante ha ammesso che la Golden Generation inglese non vinse nulla perché erano tutti egoisti. Peraltro una settimana fa il loro CT Fabio Capello ospite a Supernova da @ - facebook.com Vai su Facebook
Fabio Capello svela: “Ronaldo? L’ho mandato via dal Real perché non voleva dimagrire” - Intervenendo all’ottava edizione del Festival dello sport di Trento, in corso fino a domenica, in dialogo con ... Scrive lapresse.it
Capello: «Ecco perchè ho mandato via Ronaldo dal Real Madrid - Al Festival dello Sport di Trento l'ex allenatore spiega un retroscena datato 2007: "Era il migliore che abbia allenato, però... Come scrive lasicilia.it