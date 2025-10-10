Fa tappa a Bari il viaggio di Marco Cavallo | Sì alla chiusura dei Cpr
E' giunto a Bari Marco Cavallo, simbolo storico della lotta per la chiusura dei manicomi e delle istituzioni totali, partito dall’Ospedale Pschiatrico di Trieste nel 1973. La tappa barese ha visto una manifestazione per sostenere la chiusura dei Cpr, luoghi di detenzione solo per i migranti, nei. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Promosso da Forum Salute Mentale APS, domani, venerdì 10 ottobre, “Il viaggio di Marco Cavallo”, il cavallo di legno di colore azzurro simbolo della rivoluzione di Franco Basaglia, fa tappa a Bari. Dopo aver attraversato gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari d’Ital - facebook.com Vai su Facebook
Il «Viaggio di Marco Cavallo» promosso dal forum Salute mentale fa tappa a Bari - La scultura itinerante di legno e cartapesta, opera collettiva di colore azzurro simbolo della rivoluzione di Franco Basaglia e nato da una sua idea domani a Palazzo di Città ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
