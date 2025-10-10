Fa tappa a Bari il viaggio di Marco Cavallo | Sì alla chiusura dei Cpr

E' giunto a Bari Marco Cavallo, simbolo storico della lotta per la chiusura dei manicomi e delle istituzioni totali, partito dall’Ospedale Pschiatrico di Trieste nel 1973. La tappa barese ha visto una manifestazione per sostenere la chiusura dei Cpr, luoghi di detenzione solo per i migranti, nei. 🔗 Leggi su Baritoday.it