Fa rumore l’assenza di ’Si può’ in consiglio
Alcune assenze di consiglieri comunali di maggioranza nell’ultima seduta consiliare si sono rivelate politicamente significative di una situazione critica esistente in seno alla stessa maggioranza. L’ordine del giorno del Consiglio contemplava di approvare le fusione di San Giorgio Energie con Astea, società del gruppo SGR. E’ passata con 9 voti favorevoli e l’astensione di tre consiglieri democratici. Tutto è andato liscio, ma si è corso il rischio di non poterla approvare per il venir meno del numero legale, della seduta, evenienza resasi possibile dall’assenza di tre consiglieri della lista ’Si può’: "Giulia Marinangeli, Emanuele Morese e Andrea Susino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rumore - assenza
Belén Rodriguez compie 41 anni: la festa con la famiglia e un’assenza che fa rumore
Luca Calvani e Alessandro Franchini sposi, le foto del matrimonio: la location in Toscana, gli invitati dal Grande Fratello e l'assenza che fa rumore
Non tutte le crisi si vedono. Alcune non fanno rumore, non fanno cadere, non si notano. Tutte creano una vibrazione profonda che senti solo tu. Molte forme di Epilessia non hanno manifestazioni evidenti: crisi di assenza, crisi focali, brevi interruzioni di cosci - facebook.com Vai su Facebook
Suono e percezione: quando la pausa è più che un’assenza #AlmanaccoCnr Che cos'è una pausa nel suono? È possibile definirla come semplice assenza di rumore? E quando una pausa in un suono può definirsi tale? Risponde Carlo Andrea Rozzi del @C - X Vai su X