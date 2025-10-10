Fa rumore l’assenza di ’Si può’ in consiglio

Alcune assenze di consiglieri comunali di maggioranza nell’ultima seduta consiliare si sono rivelate politicamente significative di una situazione critica esistente in seno alla stessa maggioranza. L’ordine del giorno del Consiglio contemplava di approvare le fusione di San Giorgio Energie con Astea, società del gruppo SGR. E’ passata con 9 voti favorevoli e l’astensione di tre consiglieri democratici. Tutto è andato liscio, ma si è corso il rischio di non poterla approvare per il venir meno del numero legale, della seduta, evenienza resasi possibile dall’assenza di tre consiglieri della lista ’Si può’: "Giulia Marinangeli, Emanuele Morese e Andrea Susino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

