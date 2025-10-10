Fa retromarcia e uccide la moglie per errore | la donna è morta sul colpo

Una tragedia ha colpito una famiglia in via Siracusa a Busto Arsizio (popoloso comune in provincia di Varese), nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre: un uomo ha ucciso la propria moglie mentre faceva retromarcia con l'auto. Lui, un ottantasettenne, stava facendo manovra davanti all'abitazione dei. 🔗 Leggi su Today.it

