F1 Vasseur in bilico Horner verso la Ferrari?

Roma, 10 ottobre 2025 – Chris Horner verso la Ferrari? Lo raccontano in Germania, dove parlano di una trattativa bene avviata. Ma sarà vero? Calma e gesso, perché questo sembra quasi un giochino della Settimana Enigmistica: unisci i puntini e scoprirai la verità nascosta. E insomma mica serve troppa fantasia per alimentare il romanzo d'autunno a bordo pista. I puntini. In breve. La Ferrari in F1 non tocca palla da quasi due decenni. In questo lasso di tempo, un signore che si chiama Chris Horner ha vinto la bellezza di quattordici (14) titoli mondiali con la Red Bull, otto tra i piloti con Vettel e Verstappen al volante e sei tra i costruttori.

