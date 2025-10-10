F1 Singapore GP | Mercedes sorprende tutti! Ferrari delude McLaren campione ma opaca tutto in Felicioni e Scontenti
Felicioni e Scontenti di Marina Bay! Il GP di Singapore ci ha regalato emozioni, delusioni e una sorpresa clamorosa: la Mercedes firma un weekend perfetto, mentre la Ferrari delude ancora una volta le aspettative dei tifosi. La McLaren festeggia il titolo costruttori, ma la gara dei suoi piloti è stata tutt’altro che brillante. Tra i “Felicioni” spiccano Adjar e Alonso, protagonisti di una prestazione solida e intelligente su un tracciato insidioso come quello di Marina Bay.? Scopri insieme a noi chi sono i Felicioni e gli Scontenti di questo Gran Premio nella nuova puntata di Motor News, con analisi, commenti e qualche sorpresa inaspettata. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1, sorpresa Mercedes a Singapore! Pole di Russell davanti a Verstappen, Antonelli in seconda fila. Ferrari anonima
Charles Leclerc amareggiato a Singapore: “Se la Mercedes fa la pole, noi non abbiamo scuse”
F1, Piastri-Verstappen-Norris, nuovo round del Triello iridato. Mercedes è però l’auto da battere a Singapore
