Felicioni e Scontenti di Marina Bay! Il GP di Singapore ci ha regalato emozioni, delusioni e una sorpresa clamorosa: la Mercedes firma un weekend perfetto, mentre la Ferrari delude ancora una volta le aspettative dei tifosi. La McLaren festeggia il titolo costruttori, ma la gara dei suoi piloti è stata tutt’altro che brillante. Tra i “Felicioni” spiccano Adjar e Alonso, protagonisti di una prestazione solida e intelligente su un tracciato insidioso come quello di Marina Bay.? Scopri insieme a noi chi sono i Felicioni e gli Scontenti di questo Gran Premio nella nuova puntata di Motor News, con analisi, commenti e qualche sorpresa inaspettata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 Singapore GP: Mercedes sorprende tutti! Ferrari delude, McLaren campione ma opaca, tutto in “Felicioni e Scontenti”