F-35 addio | la Spagna guarda al caccia turco

L’industria della Difesa turca si prepara ad avere il più importante cliente europeo per il versante aeronautico nella Spagna guidata dal presidente del governo Pedro Sanchez? Le testate del Paese anatolico da tempo danno per sempre più concreto l’interesse di Madrid per il caccia TF-X Kaan in via di sviluppo da parte della Turkish Aerospace Industries, con il supporto della britannica Bae. Il Kaan è pensato come caccia da superiorità aerea volto ad aggiornare la disponibilità dell’aviazione di Ankara, oggi imperniata sugli F-16 di produzione statunitense. Madrid, invece, vuole aggiornare i suoi 83 caccia F-18 e valutare la sostituzione degli Harrier imbarcati sulla portaerei “Juan Carlos I” ma al contempo mandare un messaggio politico a Washington. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - F-35 addio: la Spagna guarda al caccia turco

Stop agli F-35 dagli Usa: sì della Spagna, pressing sul governo svizzero. L’Italia guarda a 25 nuovi velivoli - Le tensioni con gli Usa, non ultimo il fattore dazi, hanno spinto alcuni Paesi a ragionare sulla possibilità di rivedere l’acquisto dei caccia americani. Segnala ilsole24ore.com

Spagna, stop all'acquisto di F-35 americani: punterà su caccia europei. L'ansia per le mosse di Trump e il cambio di strategia - 35 di progettazione statunitense e che sta valutando opzioni di fabbricazione europea dopo che alcuni alleati degli Stati Uniti hanno espresso dubbi sul ... Segnala ilmessaggero.it