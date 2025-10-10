Expocasa 2025 accende i riflettori sulla casa del futuro

Tra nuovi espositori, giovani talenti, luce e colore, Expocasa 2025 racconta l’evoluzione dell’abitare contemporaneo. Parole chiave: design, sostenibilità, innovazione, emozione. Un’edizione ricca di novità. La 62ª edizione di Expocasa, in programma dal 4 al 12 ottobre 2025 all’ Oval Lingotto Fiere di Torino, è pronta a sorprendere con un’edizione dinamica e ricca di contenuti. Organizzata da GL events Italia, la manifestazione presenta nuovi espositori, progetti speciali e il debutto di Luce&Casa, spazio dedicato al ruolo della luce nella progettazione degli ambienti domestici. Le incursioni artistiche di John Blond, che hanno trasformato le pareti esterne dell’Oval in opere di street art, anticipano l’anima creativa del Salone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Expocasa 2025 accende i riflettori sulla casa del futuro

