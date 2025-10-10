Expo Osaka l’asse Italia?Giappone spinge l’idrogeno nei trasporti

Nell’alveo di Expo 2025 Osaka, il dibattito sull’idrogeno entra nel vivo: l’esperienza industriale italiana incontra la competenza accademica e tecnologica giapponese per ridurre le emissioni nella mobilità collettiva. Un confronto concreto, fatto di progetti, tappe e obiettivi misurabili, che porta al centro del Padiglione Italia il percorso di decarbonizzazione promosso dal Gruppo FNM e da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

