Excelsa Award 2025 Confindustria Romagna premia le imprese eccellenti | quattro sono forlivesi
Le imprese eccellenti della Romagna tornano protagoniste di Excelsa, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna per mettere in evidenza le aziende associate che si sono distinte in specifici ambiti della propria attività, generando benessere collettivo e diffuso. L’iniziativa si è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: excelsa - award
Confindustria Romagna: consegnati gli Excelsa Award 2025 alle aziende eccellenti del territorio - Le imprese eccellenti della Romagna tornano protagoniste di Excelsa, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna per mettere in evidenza le aziende ... Segnala chiamamicitta.it
Diverse aziende riminesi tra le "Excelsa" scelte da Confindustria Romagna - Ci sono anche alcune aziende riminesi tra le imprese eccellenti protagoniste di Excelsa, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna. Si legge su msn.com