Excelsa Award 2025 Confindustria Romagna premia le imprese eccellenti | quattro sono forlivesi

Forlitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imprese eccellenti della Romagna tornano protagoniste di Excelsa, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna per mettere in evidenza le aziende associate che si sono distinte in specifici ambiti della propria attività, generando benessere collettivo e diffuso. L’iniziativa si è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

