Ex Sevel la Regione in visita | Situazioni incoraggianti La Fiom-Cgil replica | Solo passerelle i lavoratori restano in allarme
Dopo la visita istituzionale della Regione Abruzzo allo stabilimento ex Sevel di Atessa, le parole rassicuranti rilasciate dai rappresentanti regionali non bastano a placare le preoccupazioni dei lavoratori. Se da un lato si parla di “situazioni positive e incoraggianti per il futuro”, dall’altro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Fiom-Cgil, all'ex Sevel turni soppressi e stipendi dimezzati - Sempre più lavoratori si trovano davanti a condizioni che li portano a valutare le cosiddette 'uscite volontarie incentivate'.
