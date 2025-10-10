Ex direttore del Festival indagato per maltrattamenti la fondazione | Contratto non era ancora sottoscritto

Ravennatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva diretta la replica alle accuse mosse da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) sul caso che ha visto Michele Marco Rossi dimettersi dall'incarico di co-direttore di Ravenna Festival dopo la diffusione della notizia di un procedimento penale in corso, con relativo rinvio a giudizio del musicista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: direttore - festival

Le parole di Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, una sfilata di star internazionali, da Jude Law a Emma Stone, arriverà per l'apertura del festival.

Il grande direttore Zubin Mehta indisposto, non inaugurerà il Festival Respighi

Il direttore Zubin Mehta indisposto, non inaugurerà il Festival Respighi

ex direttore festival indagatoCo-direttore del Ravenna Festival rinviato a giudizio per violenza sessuale - direttore della prestigiosa manifestazione, è stato rinviato a giudi ... Lo riporta ravennawebtv.it

ex direttore festival indagatoAccusato dalla ex, il co-direttore artistico del Ravenna Festival lascia l’incarico: «Ma sono innocente» - Accusato di maltrattamenti e minacce nei confronti di una ex fidanzata, Michele Marco Rossi si dichiara innocente, ma ha scelto di dimettersi dal ... corriereromagna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ex Direttore Festival Indagato