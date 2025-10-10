Ex direttore del Festival indagato per maltrattamenti la fondazione | Contratto non era ancora sottoscritto

Arriva diretta la replica alle accuse mosse da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) sul caso che ha visto Michele Marco Rossi dimettersi dall'incarico di co-direttore di Ravenna Festival dopo la diffusione della notizia di un procedimento penale in corso, con relativo rinvio a giudizio del musicista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: direttore - festival

Le parole di Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, una sfilata di star internazionali, da Jude Law a Emma Stone, arriverà per l'apertura del festival.

Il grande direttore Zubin Mehta indisposto, non inaugurerà il Festival Respighi

Il direttore Zubin Mehta indisposto, non inaugurerà il Festival Respighi

Faenzawebtv. . Direttore accusato di maltrammenti, Ancisi (LpRa): “Il Ravenna Festival riparta da zero. Dimissioni della moglie e bando pubblico" “Il Ravenna Festival riparta da zero”. E’ questo il monito del consigliere comunale Alvaro Ancisi dopo che il nuov - facebook.com Vai su Facebook

#R101News: #CarloConti sarà ancora direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2027? - X Vai su X

Co-direttore del Ravenna Festival rinviato a giudizio per violenza sessuale - direttore della prestigiosa manifestazione, è stato rinviato a giudi ... Lo riporta ravennawebtv.it

Accusato dalla ex, il co-direttore artistico del Ravenna Festival lascia l’incarico: «Ma sono innocente» - Accusato di maltrattamenti e minacce nei confronti di una ex fidanzata, Michele Marco Rossi si dichiara innocente, ma ha scelto di dimettersi dal ... corriereromagna.it scrive