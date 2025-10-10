Ex deputata Venezuela Maria Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace L' annuncio – Il video
(Agenzia Vista) Oslo, 10 ottobre 2025 “Il Premio Nobel per la pace 2025 va a una coraggiosa e impegnata paladina della pace, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente. Maria Corina Machado riceverà il premio Nobel per la pace per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia", così il comitato del Nobel leggendo la motivazione dell'assegnazione del premio. NobelPrize Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Ex deputata Venezuela Maria Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Open.online
