Ex carabiniere condannato per violenza sessuale perde il grado e la pensione

Un ex appuntato scelto dei Carabinieri, condannato in via definitiva per violenza sessuale ai danni di una collega, non potrà riavere il suo grado. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso con cui il militare, ora in congedo, contestava il provvedimento di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

