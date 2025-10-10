Ex Base Nato di Napoli – Bagnoli inaugurato il SAP San Laise

Tempo di lettura: 4 minuti In un clima carico di entusiasmo e partecipazione è stato inaugurato questa mattina il SAP San Laise, un nuovo Spazio Aggregativo di Prossimità promosso dalla Cooperativa Il Quadrifoglio, nell’ambito del progetto “San Laise Young Time”, finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini, in rete con numerosi partner del terzo settore e istituzionali. Un luogo aperto, gratuito, dove le giovani generazioni potranno trovare ascolto, protagonismo e strumenti per esprimersi. All’evento hanno preso parte figure di primo piano del mondo istituzionale e sociale: Marco Rossi Doria, Antonio Marciano, Enza Amato, Luca Trapanese, Carmine Mocerino, Anna Ceprano e la presidente della Cooperativa Il Quadrifoglio Lidia Ronghi che ha affidato alla stampa parole forti e cariche di visione: “ Il SAP San Laise è molto più di uno spazio fisico: è una visione che prende forma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

