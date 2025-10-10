Ex Base Nato di Napoli – Bagnoli inaugurato il SAP San Laise
Tempo di lettura: 4 minuti In un clima carico di entusiasmo e partecipazione è stato inaugurato questa mattina il SAP San Laise, un nuovo Spazio Aggregativo di Prossimità promosso dalla Cooperativa Il Quadrifoglio, nell’ambito del progetto “San Laise Young Time”, finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini, in rete con numerosi partner del terzo settore e istituzionali. Un luogo aperto, gratuito, dove le giovani generazioni potranno trovare ascolto, protagonismo e strumenti per esprimersi. All’evento hanno preso parte figure di primo piano del mondo istituzionale e sociale: Marco Rossi Doria, Antonio Marciano, Enza Amato, Luca Trapanese, Carmine Mocerino, Anna Ceprano e la presidente della Cooperativa Il Quadrifoglio Lidia Ronghi che ha affidato alla stampa parole forti e cariche di visione: “ Il SAP San Laise è molto più di uno spazio fisico: è una visione che prende forma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: base - nato
Russia, guerra elettronica alla Nato: l'arma segreta di Putin (con base a Kaliningrad) per disinnescare droni e missilinel Mar Baltico
Tra riqualificazione, musica e desiderio di aggregazione: così è nato Base Festival | VIDEO
Fabri Fibra il 5 settembre alla ex Base Nato di Bagnoli
Mattarella in Estonia alla base Nato di Amari, ultimo avamposto dell’Europa prima del confine russo - X Vai su X
Un #drone viola la base Nato di #Geilenkirchen: disposte misure di sicurezza rafforzate - facebook.com Vai su Facebook
Bagnoli: Nasce il SAP San Laise, uno spazio per i giovani a Napoli - Inaugurazione domani, 10 ottobre, alle ore 10:30 nel Parco San Laise (Ex Base Nato – Via della Liberazione 1, Bagnoli) Un nuovo Spazio Aggregativo di Inaugurazione domani, 10 ottobre, alle ore 10:30 n ... Riporta marigliano.net
Napoli, ex base Nato, al via i lavori: «Verde restituito alla città» - Una svolta storica per Bagnoli e la ex Base Nato: è partito il cantiere per il restyling della porta d’ingresso del complesso, di proprietà della Fondazione Campania ... Secondo ilmattino.it