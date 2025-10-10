Eventi per non dimenticare | Uno Bianca per chi l’ha vista Una storia per chi non c’era

23 morti, 114 feriti e 102 azioni criminali per quella che viene considerata come la strage più diffusa sul territorio e più duratura nel tempo che la storia della Repubblica ricordi: quella provocata dalla cosiddetta Banda della Uno Bianca tra il 1987 e il 1994. L’organizzazione criminale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

