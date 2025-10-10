Europeo Under 21 Italia-Svezia 4-0

20.12 Netto successo dell'Italia a Cesena. Partenza sprint degli azzurrini,lo score si sblocca al 12' con Pisilli (complice un erroraccio della difesa). L'Italia non rallenta. Pisilli centra il palo di testa (32'), Cherubini viene rimpallato due volte. Al 40' Camarda si procura e poi trasforma un rigore. Nel recupero Palestra sfonda a destra e serve il rimorchio di Pisilli che fa doppietta.Svezia più presente nella ripresa (due parate di Palmisano). Ma l' Italia imperversa:palo di Camarda (58') rigore di Berti (92') per il poker. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: europeo - under

Europeo femminile, Italia ko 2-1 dopo i supplementari. Inghilterra in finale

Caldo estremo sull'Italia, a rischio il record europeo di 48,8°C in Sicilia. «La più forte fiammata africana degli ultimi decenni»

A San Felice Circeo un ciclo di talk sul Green Deal europeo

Qualificazioni mondiali per Ceesay con il Gambia, qualificazioni all’Europeo Under 21 per Guarino, Moruzzi (squalificato nella prima gara) e Popov con Italia e Ucraina: oggi scendono in campo i nostri azzurri impegnati - facebook.com Vai su Facebook

Campionato europeo, stamane di scena gli Under 23: 121 km di puro spettacolo, c'è Finn che va a caccia di una nuova maglia #EuroRoad2025 #Cycling https://tuttobiciweb.it/article/1759500489… - X Vai su X

DIRETTA Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Svezia: segui la cronaca LIVE - L'Italia Under 21 di Baldini affronta la Svezia nelle qualificazioni agli Europei. Scrive calciomercato.it

Italia-Svezia: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale - Gli Azzurrini, reduci dai successi su Montenegro e Macedonia, tornano in campo per l'incontro valido per la terza giornata del Girone E ... Secondo tuttosport.com