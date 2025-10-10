Europeo Under 21 Italia-Svezia 4-0

20.12 Netto successo dell'Italia a Cesena. Partenza sprint degli azzurrini,lo score si sblocca al 12' con Pisilli (complice un erroraccio della difesa). L'Italia non rallenta. Pisilli centra il palo di testa (32'), Cherubini viene rimpallato due volte. Al 40' Camarda si procura e poi trasforma un rigore. Nel recupero Palestra sfonda a destra e serve il rimorchio di Pisilli che fa doppietta.Svezia più presente nella ripresa (due parate di Palmisano). Ma l' Italia imperversa:palo di Camarda (58') rigore di Berti (92') per il poker. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

