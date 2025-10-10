Cesena, 10 ottobre 2025 – Ripartirà dallo stadio Dino Manuzzi – Orogel Stadium di Cesena il cammino alle qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 dell’Italia di Silvio Baldini che, dopo i successi ottenuti a settembre contro Macedonia del Nord e Montenegro, valsi il primo posto del gruppo A in coabitazione con la Spagna, affronterà quest’ oggi alle 18.15 la Svezia ( diretta tv in esclusiva su Rai 2 e streaming su Rai Play). Una squadra affamata è quella che ha chiesto il CT Baldini nella conferenza di presentazione delle sfide contro Svezia e Armenia: “Contro la Macedonia è stato bello riuscire a portare a casa la vittoria anche se in inferiorità numerica e adesso è stato bello rivedersi dopo qualche settimana ma adesso sappiamo che ci sono altre due partite importanti per il cammino delle qualificazioni agli Europei e dovremo essere ancora più affamati e convinti dei nostri mezzi, anche perché arriviamo alla partita con i ragazzi che hanno già giocato diverse partite e hanno una condizione migliore rispetto a settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Europei Under 21, oggi c'è Italia-Svezia: probabili formazioni. In attacco Baldini lancia Camarda