Eurocamera respinge due mozioni di sfiducia per von der Leyen il momento del voto – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 9 ottobre 2025 L’Aula di Strasburgo ha respinto le due mozioni di sfiducia alla Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, la prima presentata dal gruppo dei Patrioti con 378 voti contrari, 179 favorevoli e 37 astensioni, l'altra è quella del gruppo The Left respinta con 383 no, 133 si e 78 astensioni. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

