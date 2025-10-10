Euro digitale Bce | per banche costo netto introduzione 4-5,77 mld
Roma, 10 ott. (askanews) – La Banca centrale europea ha pubblicato uno studio che quantifica tra 4 e 5,77 miliardi di euro, su un periodo complessivo di quattro anni, i costi per il passaggio all’euro digitale che dovrebbero essere sobbarcati dalle banche commerciali dell’area euro. Annualmente si tratterebbe di un costo tra 1 e 1,44 miliardi. La stima è contenuta in una analisi (A view on recent assessments of digital euro investment costs for the euro area banking sector) che secondo la Bce “conferma la plausibilità” dei costi che, precedentemente, erano stati stimati dalla Commissione europea tra 2,8 e 5,4 miliardi per le banche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
