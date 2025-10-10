Euro digitale Bce | per banche costo netto introduzione 4-5,77 mld

Ildenaro.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 10 ott. (askanews) – La Banca centrale europea ha pubblicato uno studio che quantifica tra 4 e 5,77 miliardi di euro, su un periodo complessivo di quattro anni, i costi per il passaggio all’euro digitale che dovrebbero essere sobbarcati dalle banche commerciali dell’area euro. Annualmente si tratterebbe di un costo tra 1 e 1,44 miliardi. La stima è contenuta in una analisi (A view on recent assessments of digital euro investment costs for the euro area banking sector) che secondo la Bce “conferma la plausibilità” dei costi che, precedentemente, erano stati stimati dalla Commissione europea tra 2,8 e 5,4 miliardi per le banche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: euro - digitale

Con euro digitale e stablecoin del dollaro ci troviamo davanti alle solite sliding doors della tecnologia

Trasformazione digitale, alla Provincia di Avellino 931mila euro

Fino a 10mila euro di contributi a fondo perduto: un aiuto per la transizione digitale ed energetica

euro digitale bce bancheEuro digitale, BCE: costa alle banche fino a 5,8 miliardi - La banca centrale europea ha pubblicato uno studio che quantifica tra 4 e 5,77 miliardi di euro (da 1 a 1,44 miliardi di euro all'anno in ... Segnala teleborsa.it

euro digitale bce bancheBce, l'euro digitale costerebbe alle banche fino a 5,77 miliardi - 000 euro nei wallet ridurrebbe i deflussi, ma le stablecoin potrebbero amplificare il rischio in caso di crisi ... Da laregione.ch

Cerca Video su questo argomento: Euro Digitale Bce Banche