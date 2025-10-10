euro arriva il cash digitale ecco cosa bisogna sapere

Entro un paio d’anni, secondo la presidente della Bce Christine Lagarde, entrerà in funzione l’euro digitale. Diciamo che a partire dal 2028 avremo questa possibilità. Di che si tratta? Sicuramente di qualcosa di nuovo che rivoluzionerà ancora una volta il rapporto tra gli italiani e la moneta. D’altra parte, non è la prima volta. E non sarà neanche l’ultima. Se ci pensiamo, negli ultimi 80 anni - quindi un periodo di tempo abbastanza prossimo, di cui un boomer come chi scrive, ma anche la generazione “silenziosa” che lo precede, al pari della “X” e dei Millennials che lo seguono, conserva ricordi e testimonianze – la moneta che abbiamo usato è cambiata varie volte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

