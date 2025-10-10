Ettore Prandini Coldiretti possibile candidato della Lega per la Lombardia? Alcune riflessioni

Si vocifera una forte tensione nella Lega a causa di un possibile accordo del suo Segretario nonché vicepresidente con il resto della coalizione di centrodestra rispetto al futuro candidato alla Presidenza della Regione Lombardia, data la non rieleggibilità dell’attuale Presidente leghista Attilio Fontana. L’ipotesi è che il nuovo candidato possa essere l’attuale Presidente della Coldiretti Ettore Prandini. Se vere, queste voci meritano alcune riflessioni. La prima è la parabola e il cambio di pelle della Lega. Dopo la pulizia a colpi di scopa della seconda fase bossiana, caratterizzata dallo sbando organizzativo e la crisi finanziaria del partito, la Lega era arrivata a governare tutte le regioni del Nord con una notevole forza potenziale anche a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ettore Prandini (Coldiretti) possibile candidato della Lega per la Lombardia? Alcune riflessioni

Una delegazione di Coldiretti, guidata dal Presidente Ettore Prandini e dal Segretario Generale Vincenzo Gesmundo, è stata ricevuta dai vertici di Efsa #facciamoluce La comunicazione di EFSA - facebook.com Vai su Facebook

#Leopolda 13 oggi ho moderato il panel Dazi amari. Confronto sulle politiche di Trump e su come risponde l’Europa con Ettore Prandini, presidente Coldiretti e Sara Guidelli, direttore generale Legacoop. Ad accoglierci sul palco, in apertura del confronto, Matt - X Vai su X

Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte: “Bene via libera a droni nei campi” - Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’esprimere soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al disegno di legge “Semplificazioni” ... Scrive ravennanotizie.it

Prandini: "Coldiretti più vicina alla destra? No, ma fattuale che governo meloni ha investito in agricoltura più che negli ultimi 30 anni" - No, ma il governo meloni ha investito in agricoltura più che negli ultimi 30 anni" “Come risponde a chi sostiene che la Coldiretti sia troppo ... Riporta affaritaliani.it