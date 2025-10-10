Comprendere come le comunità etrusche adattavano la propria economia, l’artigianato e l’organizzazione sociale ai cambiamenti ambientali del Delta del Po. È questo l’obiettivo al centro della nuova campagna di scavo archeologico Spina Unife 2025, avviata lo scorso 29 settembre nell’antica città di Spina, grazie al progetto "Commercio, tradizione alimentare e eccellenze nell’artigianato dell’antica città etrusca di Spina: percorsi turistici e di informazione per comprendere le capacità adattative delle comunità del passato in modo da affrontare la sfida climatica nel territorio del Delta padano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Etruschi e cambiamenti climatici. L'indagine dei nuovi scavi a Spina