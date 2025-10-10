Estorsione e pestaggio per droga | invocati 34 anni per tre imputati

Casertanews.it | 10 ott 2025

Trentaquattro anni di reclusione. Questa la pena complessiva richiesta dalla Dda nel processo in abbreviato a carico di tre persone accusate di estorsione e di un pestaggio per un debito di droga, reati aggravati dalla metodologia mafiosa.Il pubblico ministero ha invocato 13 anni e 6 mesi per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

