Estonia-Italia stasera la qualificazione ai Mondiali | cosa succede se gli azzurri perdono

Ilgiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L 'Italia di Rino Gattuso è di nuovo spalle al muro. Gli Azzurri non possono commettere passi falsi stasera a Tallin contro l' Estonia. Un pareggio o ancora peggio una sconfitta potrebbe commettere il cammino della Nazionale verso i Mondiali 2026. E dopo le due mancate qualificazioni, sarebbe un disastro senza precedenti. Stesso destino il 14 ottobre: a Udine, per gli Azzurri c'è Israele, mentre la Norvegia riposerà. Vincere sarebbe fondamentale: terrebbe dietro definitivamente Israele, consentendo di accorciare sui norvegesi. Vediamo, nel dettaglio la situazione. In testa al Gruppo I c'è la Norvegia con 15 punti, sei in più dell'Italia ma con una partita in più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

