Estonia Italia probabile formazione | le scelte di Gattuso sui nerazzurri in Nazionale

Estonia Italia probabile formazione. Nel ritiro di Coverciano, il commissario tecnico Gennaro Gattuso sta definendo gli ultimi dettagli in vista della sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l’ Estonia, in programma domani sera a Tallinn. Durante l’ultima seduta prima della partenza, Gattuso ha provato alcune varianti tattiche, ma la formazione di base sembra ormai definita. Secondo le indiscrezioni riportate da TMW, la Nazionale azzurra scenderà in campo con un 4-4-2, confermando la fiducia in tre giocatori dell’ Inter. Alessandro Bastoni sarà schierato sul centrosinistra della difesa, Federico Dimarco occuperà il ruolo di terzino, mentre Nicolò Barella agirà in mediana al fianco di Sandro Tonali, a garantire equilibrio e dinamismo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it