Estonia Italia probabile formazione | le scelte di Gattuso sui nerazzurri in Nazionale
Estonia Italia probabile formazione. Nel ritiro di Coverciano, il commissario tecnico Gennaro Gattuso sta definendo gli ultimi dettagli in vista della sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l’ Estonia, in programma domani sera a Tallinn. Durante l’ultima seduta prima della partenza, Gattuso ha provato alcune varianti tattiche, ma la formazione di base sembra ormai definita. Secondo le indiscrezioni riportate da TMW, la Nazionale azzurra scenderà in campo con un 4-4-2, confermando la fiducia in tre giocatori dell’ Inter. Alessandro Bastoni sarà schierato sul centrosinistra della difesa, Federico Dimarco occuperà il ruolo di terzino, mentre Nicolò Barella agirà in mediana al fianco di Sandro Tonali, a garantire equilibrio e dinamismo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
2026 ESTONIA ITALIA Domani, sabato 11 ottobre, Tallin #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro ITA Airways - facebook.com Vai su Facebook
Estonia-Italia, le probabili formazioni: i due dubbi di Gattuso. VIDEO #SkySport #Italia #EstoniaItalia - X Vai su X
Probabili formazioni Estonia-Italia: novità Spinazzola, cosa filtra su Kean, Retegui e il modulo - L'Italia del Ct Gennaro Gattuso tornerà presto in campo, ancora una volta ... Riporta fantamaster.it
Estonia-Italia, le probabili formazioni: i due dubbi di Gattuso. VIDEO - Gli Azzurri partono per Tallinn dove sabato sera affrontano l’Estonia nel primo dei due impegni di qualificazioni mondiali (martedì c’è Israele). Lo riporta sport.sky.it