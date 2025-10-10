Estonia-Italia | orario formazioni e dove vederla

Meno un giorno al match Estonia-Italia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri scendono in campo nella Le Coq Arena di Tallin alle 20.45 di sabato 11 ottobre. Si tratta della settima giornata della fase a gironi, la prima di quattro partite fondamentali per il ct Rino Gattuso. L’esito di questo incontro e dei seguenti con Israele (che la Fifa ha deciso di non sospendere nonostante il parere favorevole della Uefa ), Moldavia e Norvegia, ci dirà quale sarà il destino della Nazionale e se riuscirà a prendere parte ai Mondiali in programma il prossimo anno in Stati Uniti, Messico e Canada. 🔗 Leggi su Lapresse.it

