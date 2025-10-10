Estonia-Italia Gattuso | Giochiamo col fuoco dentro Domani la partita a che ora e dove vederla
Estonia-Italia si gioca domani, sabato 11 ottobre 2025, per il girone di qualificazione del Mondiale 2026. Il ct della Nazionale Gennaro Gattuso, ha presentato la partita in conferenza stampa. “ Noi dobbiamo fare più punti possibili perché Israele è lì, non possiamo fare calcoli. Non andremo in automatico ai playoff e non dobbiamo scherzare col fuoco. Domani sarà una partita importante e fra tre giorni ce ne sarà un’altra – ha aggiunto il ct – Finché la matematica non ci darà ai playoff, noi ci dobbiamo arrivare. Non scherziamo e vediamo di essere seri: io e i miei giocatori lo sappiamo, c’è da fare ancora tanto e ci giochiamo molto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
