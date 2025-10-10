Estonia il ct | Abbiamo quasi fermato la Norvegia ci riproveremo con l' Italia

La nazionale baltica è al gran completo, Jurgen Henn ci crede: "In questo stadio sappiamo trasformarci, siamo pronti a dire la nostra contro la storia del calcio mondiale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Estonia, il ct: "Abbiamo quasi fermato la Norvegia, ci riproveremo con l'Italia"

Retegui esulta dopo Italia Estonia alla Rai: «Abbiamo mostrato grande voglia, con Kean ho un grande rapporto. Doppietta a Bergamo? Sempre bello tornare a casa…»

Italia batte Estonia, Gattuso: “La prima è andata. Israele? Abbiamo la sfortuna di averli nel girone”

Estonia: Mosca, non abbiamo violato suo spazio aereo

.@Azzurri, Gattuso in vista dell'Estonia: "Dobbiamo stare attenti, abbiamo tutto da perdere. Bisogna fare meglio in difesa, annusando meglio il pericolo e non dando mai nulla per scontato http://bit.ly/3VT8cVb - X Vai su X

? DISPARITÀ IN MISSIONE: IL SIULM AERONAUTICA INTERVIENE PER IL PERSONALE IN ESTONIA. ?Abbiamo inviato una lettera formale al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica per denunciare una grave e inaccettabile disparità nella gestione degli - facebook.com Vai su Facebook

Nazionale, doppia Italia per Gattuso: «Abbiamo solo da perdere, ho in testa due squadre diverse» - La serenità di Rino Gattuso è inversamente proporzionale a quella del suo amico Fabio Cannavaro, neo ct ... Come scrive ilmessaggero.it