Estevao e Rodrygo protagonisti della vittoria amichevole

2025-10-10 15:01:00 Breaking news: Il Brasile ha ritrovato la sua forma migliore quando la squadra di Carlo Ancelotti ha vinto a Seul, con i giovani del Chelsea Estevao e Rodrygo che hanno segnato due gol nella vittoria per 5-0 sulla Corea del Sud. Con entrambe le squadre già qualificate per la fase finale della Coppa del Mondo del prossimo anno, Ancelotti sarà felice di vedere la sua squadra ingranare la marcia. I cinque volte vincitori della Coppa del Mondo non sollevano il trofeo dal 2002, ma dovrebbero essere tra i favoriti nel 2026. Estevao, 18 anni, ha aperto le marcature al termine di un’azione sensazionale iniziata nella metà campo del Brasile e terminata con un bel passaggio di Bruno Guimaraes del Newcastle. 🔗 Leggi su Justcalcio.com