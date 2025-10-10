Esselunga in un anno 4.000 assunzioni e 2 nuovi negozi

Nel 2024 Esselunga "ha accolto circa 4.000 nuovi collaboratori e inaugurato nuovi negozi a Ravenna e Treviglio". Lo rende noto un comunicato della società che presenta la sesta edizione del suo Piano di Sostenibilità, "confermando un percorso che unisce crescita economica, innovazione e responsabilità sociale e ambientale". Iniziative Strategiche. Il gruppo ha tra l'altro lanciato iniziative strategiche come EsselungaLab, un laboratorio dedicato all'innovazione nel retail e LeEccellenze di Esselunga a Cortina in preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui è partner. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esselunga, in un anno 4.000 assunzioni e 2 nuovi negozi

