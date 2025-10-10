Esselunga firmato l’accordo regionale per i driver | 18 euro per la trasferta giornaliera

A distanza di poco più di due mesi dall'accordo nazionale sottoscritto il 31 luglio scorso, oggi è stato siglato il primo accordo regionale di filiera per i lavoratori della consegna spesa per conto di Esselunga. L'intesa, firmata tra le organizzazioni sindacali e le aziende Deliverit, Brivio & Viganò Logistics e Cap Delivery, riguarda oltre 600 driver impiegati in Lombardia, tra cui i cinquanta addetti della sede bergamasca di Lallio. L'accordo definisce in modo chiaro ed esigibile l'importo della trasferta giornaliera: 18 euro al giorno, che si aggiungono alla retribuzione ordinaria. Una conquista concreta, che segna la chiusura della vertenza sul pagamento delle prestazioni ordinarie e accessorie e rappresenta un avanzamento importante sul piano del riconoscimento economico per chi ogni giorno svolge un lavoro tanto delicato quanto faticoso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

