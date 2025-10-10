Esplosione in un’azienda di esplosivi | diversi morti e dispersi timore per nuove deflagrazioni

Un boato violentissimo, seguito da una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. È quanto hanno raccontato i residenti di una zona rurale del Tennessee, dove nel pomeriggio di oggi si è verificata una devastante esplosione all’interno di un impianto di produzione di esplosivi militari. In pochi minuti, le fiamme hanno avvolto la struttura e il cielo si è tinto di nero, mentre le autorità correvano sul posto per tentare di comprendere l’entità del disastro. Secondo quanto riferito dalla Cnn, l’incidente è avvenuto presso la Accurate Energetic Systems, azienda che si trova al confine tra le contee di Hickman e Humphreys, a circa un’ora di auto da Nashville. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

