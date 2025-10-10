Esplosione durante cambio turno in Tennessee | morti e almeno 19 dispersi in azienda di esplosivi negli USA

Un’esplosione devastante ha colpito venerdì mattina l’azienda di esplosivi militari Accurate Energetic Systems, in Tennessee, durante il cambio turno. Diverse persone sono morte e almeno 19 risultano disperse. Soccorsi e autorità mantengono la zona sotto controllo per rischio di ulteriori esplosioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

